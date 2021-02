Biographie

Formé en 1992 à Tumba, en Suède, le groupe de melodic death metal Amon Amarth entame sa carrière discographique avec les maxis Thor Arise (1993), Arrival of the Fimbul Winter (1994) et Sorrow Throughout the Nine Worlds (1996), ces deux derniers attirant l'attention du public sur sa recette de death teintée de power metal, notamment dans son approche épique et axée sur les mythologies païennes scandinaves. Dès 1998, Amon Amarth entame avec Once Sent from the Golden Hall une série d'albums dont Fate of Norns (2004), With Oden On Our Side (2006), Twilight of the Thunder God (2008) ou Surtur Rising (2011) constituent les pics créatifs. © Olivier Duboc /TiVo