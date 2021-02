Biographie

Amorphis donne avec bonheur dans un death metal mélodique. Formé en 1990, le groupe finlandais sort en 1992 un premier album intitulé The Karelian Isthmus. Deux ans plus tard, Tales from the Thousand Lakes révèle l'ambition d'un groupe dont la palette va du folk metal au death metal, avec maintes constructions orientées vers le metal progressif. Les productions suivantes, Elegy (1996) etTuonela (1999), renforcent les premières bonnes impressions tandis que Am Universum (2001) s'aventure dans en territoire psychédélique. L'arrivée du chanteur Tomi Joutsen en 2005 ne modifie pas la donne pour un groupe à l'inspiration toujours très riche. En 2007, Silent Waters ajoute un succès commercial bienvenu à la ferveur des fidèles. La saga Amorphis se prolonge avec les albums Skyforger (2009) et The Beginning of Times (2011), au dynamisme lyrique. En 2013, Amorphis s'éloigne des légendes du Kalevala pour conter l'histoire originale de Circle. Après un vingtième anniversaire dignement fêté sur scène sort le douzième opus studio Under the Red Cloud, avec les contributions de Christian Chrigel Glanzmann, Martin Lopez et Aleah Stanbridge. En 2018, c'est la chanteuse Anneke van Giersbergen qui est invitée par le sextette sur l'album Queen of Time. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018