Biographie

Guitariste et chanteur américain né à Philadelphie le 20 juin 1977, Ryan Anthony Massaro dit Amos Lee fait son apparition en 2004 avec un EP homonyme publié par le label de jazz Blue Note Records. Influencé par le folk, le rock et la soul, son style mixte combine ces éléments sur chacun de ses albums. Le premier, paru l'année suivante, est suivi par Supply and Demand (2006), Last Days at the Lodge (2008) et Mission Bell (2011), produit par Joey Burns (Calexico), avec les participations de Willie Nelson et Lucinda Williams. En 2013, le cinquième album Mountains of Sorrow, Rivers of Song accueille les voix de Patty Griffin, Alison Krauss et Jeff Coffin (Dave Matthews Band). Trois ans plus tard suit Spirit, auto-produit pour son nouveau label Republic Records. En 2018 paraît My New Moon, produit par Tony Berg et mixé par Tchad Blake pour le label Dualtone. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018