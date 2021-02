Biographie

Né à Houston le 1er avril 1927 et décédé dans la même ville le 3 janvier 1980, le pianiste et chanteur Amos Milburn est connu pour le standard de blues « Chicken Shack Boogie » et d'autres titres du boogie woogie et du rhythm'n'blues naissant. Musicien autodidacte, il fait l'apprentissage du piano à l'église et chante dans des maisons closes avant de servir dans la Royal Navy lors de la Seconde Guerre mondiale. De retour aux Texas, il se produit dans le circuit local quand sa manageuse, Lola Anne Cullum, lui décroche un contrat pour le label Aladdin en 1946. De sa première séance découle le titre « Down the Road Apiece », un morceau de Don Ray qu'il fera connaître avant les nombreuses reprises de ce classique par Chuck Berry ou The Rolling Stones. En 1948, il obtient un numéro un du classement rhythm'n'blues avec le titre-signature « Chicken Shack Boogie ». Annonciateurs du rock'n'roll, les morceaux d'Amos Milburn aux intitulés évocateurs ont pour sujets principaux le nouveau rythme, l'alcool ou le sexe : « Bad, Bad Whiskey » (1950), « Let's Rock a While » (1951), « Rock, Rock, Rock » (1952), « Thinkin' and Drinkin' » (1952), « One Scotch, One Bourbon, One Beer » (1953) ou l'album 25cm Rockin' the Boogie (1955). En 1956, Amos Milburn enregistre une nouvelle version de « Chicken Shack Boogie » puis signe avec Motown pour des séances en 1962, mais s'il est célébré par le revival du blues, le succès le quitte. Néanmoins, il enregistrera jusqu'en 1972, après deux alertes cardiaques quelques années plus tôt. Devenu infirme et amputé d'une jambe, il décède d'une ultime crise cardiaque à l'âge de 52 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020