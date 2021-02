Biographie

Née à Backwell dans le Somerset (Royaume-Uni) le 22 décembre 1975, Amy Wadge signe son premier contrat d'artiste à l'âge de 14 ans avec le groupe Two of a Mind et enregistre son premier disque à 16 ans. Ses premiers album solo auto-produits, The Famous Hour (2002), Open (2003) et WOJ (2004), sont suivis de collaborations avec Pete Riley sur Rivers Apart (2011) et Afterglow (2012). Ses compositions dépouillées et intimistes font le bonheur de nombreux artistes comme James Blunt, Kylie Minogue ou John Legend, Lewis Watson, Birdy ou Ed Sheeran, dont elle devient l'auteur-compositrice attitrée. En 2016, elle remporte un Grammy Award pour l'écriture du tube « Thinking Out Loud », interprété par Ed Sheeran. Sa carrière personnelle, menée parallèlement, est souvent négligée au profit des succès qu'elle écrit pour ces artistes de premier plan. Néanmoins, elle obtient un premier hit mineur en 2019 avec le titre « Faith Song », classé n°74 des charts britanniques. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019