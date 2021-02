Biographie

Elle fait partie de ces artistes qui se renouvellent à chaque album. À ses débuts en 2008 sur Jusqu’aux oreilles, Amylie se dévoile à travers une pop légère aux accents soul et une voix chaleureuse à la Sia, époque Zero 7. Ensuite est venu Le royaume (2012), réalisé par Antoine Gratton : un album ambitieux et énergique, aux orchestrations big band. Mais au-delà de sa musique, c’est sa présence ensoleillée qui retenait particulièrement notre attention. Plus récemment, en 2016, la chanteuse a livré son album d’affranchissement, Les éclats. Plus près d’une pop-rock alternative à la Feist (sur Sortir du bois, notamment), le disque révélait d’autres facettes d’Amylie : on la sentait sensuelle, vulnérable et bien dans sa peau grâce à son interprétation faite d’apaisement et d’introspection.