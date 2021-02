Biographie

C'est avec la reprise de Il est 5h, Paris s'éveille de Jacques Dutronc qu'elle interprète avec succès lors de l'émission 20h10 pétantes sur Canal+ qu'An Pierlé se fait remarquer en France. Elle était venue promotionner son premier album solo Helium Sunset, nous étions en 2002. An Pierlé est un chanteuse belge, née à Deurne, près d'Anvers, le 13 décembre 1974. Depuis 1999 et son premier album, Mud Stories, la chanteuse au piano ne veut pas être enfermée dans cette image de Tori Amos belge et ne se refuse aucun plaisir artistique. Flanquée de son compagnon producteur et musicien, Koen Gisen, elle gère sa carrière avec brio. Après deux albums très orchestrés, avec un groupe dans lequel elle adorait se fondre (White Velvet), la revoici avec la formule du piano solo qui l'a rendue célèbre. Pour Strange Days, elle a voulu se recentrer sur sa voix, ses compositions, et surtout son piano, qui prend toute la place sur ce disque intense. Parfaitement arrangé, avec juste ce qu'il faut de cordes et de mélancolie, l'album dévoile une nouvelle maturité ; une formule intimiste pour ce disque pop d'une beauté apaisante. Strange Days n'est pas pour autant un disque minimaliste. Entre l'univers de Talk Talk, Emilie Simon et la musique classique, qu'elle a étudiée à l'Académie, An Pierlé crée ici des perles pop décalées. Quelques cordes discrètes et des rythmiques feutrées apportent couleurs et nuances à ce projet audacieux. C'est une sorte de retour aux sources. Strange Days ! Ces jours étranges sont ceux que traversent le monde en ce moment : « Oui, ça parle de tout ça. La crise dans le monde, mais aussi mes journées bien chargées qui sont parfois étranges. En même temps, j'en ai vu beaucoup qui n'ont pas survécu au succès et ont disparu. Moi, je suis toujours là ». Et ce grand retour passe par une reprise de Talk Talk, « Such A Shame », qu'elle se réapproprie totalement. « Talk Talk, c'est toute mon enfance. J'avais 14 ans quand ma meilleure copine m'a offert le best of. J'ai grandi avec eux ». (Le Soir)