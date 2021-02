Biographie

Née en 1976, Ana Popovic est un phénomène venu de Serbie. D'abord révélée dans son pays, puis aux Pays-Bas et en Europe, elle conquiert tout naturellement les États-Unis après avoir enregistré son premier album Hush en 2001, à Memphis, Tennessee. La suite n'est qu'un alignement de victoires qui, grâce à des disques jonglant entre audace et allégeance au blues originel (Comfort of The Soul en 2003, Still Making History en 2007), lui valent le surnom de « Jimi Hendrix au féminin ». Phénomène de scène, elle renouvelle son savant mélange de blues, de rock et de soul sur les albums Can You Stand the Heat (2013) et Blue Room (2015). En 2013, la guitariste a dévoilé un nouveau projet baptisé Ana Popovic & Mo' Better Love. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015