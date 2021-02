Biographie

Chanteuse et comédienne française née en 1986, Anaïs Delva entame sa conquête des planches dès l'âge de 12 ans pour se hisser dans le petit monde des comédies musicales notamment grâce à ses rôles dans Dracula, l'amour plus fort que la mort de Kamel Ouali ou l'adaptation française de Spamalot par PEF. En 2013, elle signe son premier single, Toi, et participe au doublage français du blockbuster La Princesse des neiges des studios Disney. C'est forte de cette aura qu'elle livre en 2015 l'album Anaïs Delva et les princesses Disney. © TiVo