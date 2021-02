Biographie

Anastacia débute sa carrière en tant que danseuse, faisant des apparitions sur Club MTV et dans des vidéoclips tels que "Everybody Get Up" et "Twist and Shout" de Salt-N-Pepa. En 1999, elle est finaliste à l'émission concours de jeunes talents de MTV, The Cut, et suscite l'intérêt des labels de disques. Elle signe avec le label Daylight d'Epic et enregistre son premier album, Not That Kind, qui sort en 2000. Il atteint le Top 10 dans huit pays d'Europe et d'Extrême-Orient, se vendant à plus de deux millions d'exemplaires. Elle fait ses vrais débuts en Amérique du Nord avec Freak of Nature (2002). Un album éponyme suit en 2004. © William Ruhlmann /TiVo