Biographie

Alors que Paradise Lost et My Dying Bride captaient l'essentiel de l'attention de la scène doom metal underground, l'apport des natifs de Liverpool d'Anathema fut tout aussi important dans la création d'un nouveau type de doom teinté de gothic metal atmosphérique et de chant guttural façon death metal. Formé en 1990, Anathema sort une série de premiers disques fortement influencés par le Black Sabbath des années 70, notamment à travers un goût prononcé pour les riffs lourds et puissants et en y combinant l'influence de la scène death metal des années 90 au niveau du chant et des guitares, Anathema fut considéré comme le leader d'une nouvelle excroissance de l'idiome doom metal. Les changements de musiciens à la fin des années 90 virent le groupe s'éloigner de la brutalité de leurs premiers enregistrements pour adopter un son plus doux appuyant le côté romantique de ses paroles. © TiVo