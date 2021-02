Biographie

Née le 30 décembre 1995 à Spokane (Washington), Cassandra Monique Batie est une afro-américaine passionnée de jazz. Etablie à San Diego (Californie), elle intègre une école de chant où elle commence à approfondir le chant de ses idoles comme Billie Holiday ou Roberta Flack. C'est sous le nom d'Andra Day que la jeune femme se fait remarquer par une reprise de Jessie J et est signée par Warner Bros Records. Son premier album est produit en 2015 par Adrian Gurvitz et Raphael Saadiq et comprend des collaborations avec Questlove ou The Dap-Kings. Sorti en aout Cheers to the Fall se classe quarante-huitième au Billboard 200. Nommée dans deux catégories aux Grammy Awards 2016, Andra Day poursuit sa montée en puissance en 2016 avec le single « Rise Up » qui a les honneurs des charts français.