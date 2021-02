Biographie

Surnommé « Le ténor à la voix d'or », André Dassary reste connu du grand public pour son enregistrement de « Maréchal nous voilà » à la gloire de Pétain et « Ramuntcho ». Chanteur et comédien, l'artiste a laissé derrière lui plus de 600 titres à travers des opérettes, des chansons et des films. © ©Copyright Music Story Paula Haddad 2015