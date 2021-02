Biographie

Bien que de nature discrète, l'auteur-compositeur-interprète québécois a l’estime de ses congénères à titre de réalisateur et de guitariste (il a notamment épaulé Patrice Michaud et le Pascale Picard Band par le passé). Il s'est mis sous les feux de la rampe en 2013 en lançant un premier album solo folk rock, Into the Woods, Out of the Woods, fort prisé, et qui accompagnerait bien, au passage, la discographie de son ami Vincent Vallières dans une liste d'écoute. À l'image de Bob Dylan, un autre nom qui vient en tête quand on écoute l'œuvre de Papanicolaou, ce dernier s'électrifiera au fil de sa carrière (en plus de flirter avec la pop électro) à travers la série de maxis Modern Pain (2018 puis 2019), où les musiques de l'artiste se font plus musclées.