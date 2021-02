Biographie

Né à Berlin (Allemagne) le 6 avril 1929, André Previn fuit le régime nazi avec sa famille pour s'installer aux Etats-Unis. Pianiste, compositeur et chef d'orchestre, André Previn marque de son empreinte tant le jazz que la musique classique. Il est pour beaucoup l'artiste le plus polyvalent du XXème siècle. Entre les Oscars pour les musiques de film de Gigi (1958) ou My Fair Lady, ses compositions de concertos ou d'opéra, il y a l'histoire d'un chef d'orchestre, fanatique de musique russe, avec ses trois enregistrements de la Symphnonie N°2 de Rachmaninov, ayant laissé sa trace de chaque côté de l'Atlantique, de l'Orchestre Symphonique de Houston à l'Orchestre Philharmonique Royal de Londres. Récompensé tout au long de sa carrière par 10 Grammy Awards, partagé entre le classique et le jazz, la composition et la direction, André Previn fait partie des rares artistes ayant eu une influence sur plus de six décennies. Il meurt à New York le 28 février 2019, à l'âge de 89 ans.