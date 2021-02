Biographie

Baptisé roi européen de la valse, le hollandais André Rieu reçoit une formation classique et entame l'apprentissage du violon dès l'âge de cinq ans. En qualité de chef d'orchestre, il dirige le Strauss Opera, travaille sur de nombreux concerts télédiffusés jusqu'aux Etats-Unis et entame une discographie foisonnante pour Polygram. Fondateur et leader du Johann Strauss Orchestra, Rieu est à la tête d'une impressionnante collection d'enregistrements, de Strauss & Co (1994) à Romantic Moments II (2018) en passant par Romantic Moments (1998) et peut s'enorgueillir d'une communauté de fans lui permettant de remplir des stades. © TiVo