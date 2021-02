Biographie

Rarement un nom n'aura autant fusionné avec celui d'un instrument. Né à Neuilly-sous-Clermont le 28 décembre 1920, André Verchuren avait l'accordéon dans le sang : fils et petit-fils d'accordéonistes, il a grandi avec cet instrument entre les mains. Il commence à jouer du piano à bretelles à l'âge de quatre ans, donne son premier concert à six pour accompagner son père, lui aussi à l'accordéon, et sa mère aux percussions. A 14 ans, il compose Perle de Rosée. Très jeune, il remporte même la coupe du monde d'accordéon ! Mais c'est la scène qu'il affectionne le plus et c'est pourquoi, en solo ou avec son père, il écume les bals musette de France.Pendant la Seconde Guerre mondiale, Verchu entre dans la Résistance et protège des parachutistes alliés, ce qui lui vaudra la Légion d'honneur. Lui-même déporté, c'est une véritable rééducation qu'il s'impose pour pouvoir se remettre à la musique. En 1950, Verchuren a retrouvé toute sa superbe et fait son entrée dans le monde de la radio, qu'il ne quittera pas avant une trentaine d'années : il est présentateur pendant dix-sept ans sur Radio Luxembourg (aujourd'hui RTL) et treize ans sur Europe 1. Il fait même deux apparitions au cinéma dans Gueule d'Ange en 1955 et Die Lustigen Weiber Von Tirol en 1964.Mais André Verchuren n'abandonne pas l'accordéon, qui reste son unique amour, et ne cesse de se produire un peu partout, des bals musettes les plus modestes jusqu'à l'Olympia. D'après son fils aîné Harry Williams, ce n'est qu'âgé de 91 ans qu'il arrête de donner des galas. Une carrière à la longévité exceptionnelle, marquée par d'immenses succès comme Les Fiancés d'Auvergne, Le Chouchou de mon coeur ou La Saint-Hubert, qui se vendent à plusieurs millions d'exemplaires. Des tubes qui ont fait danser et feront encore danser des millions de couples dans les bals populaires. Verchu meurt le 10 juillet 2013 à Chantilly à l'âge de 92 ans.© Qobuz 07/2013