Biographie

C'est en 2012 que le public a fait la connaissance de cette autrice-compositrice-interprète folk, alors finaliste de Star Académie cette année-là. Depuis, la chanteuse et guitariste cumule les succès populaires (sa chanson Fou, tirée de son album homonyme paru en 2017, a dominé les palmarès radio pendant 16 semaines). Ses compositions, dans la lignée de celles de Marie-Pierre Arthur, par exemple, font aussi mouche auprès de l'industrie; ses nominations à l’ADISQ en sont un témoignage probant. Artiste surprenante (les médias et ses fans se souviennent de ses concerts intimistes donnés autour de feux de camp!), Andréanne A. Malette teintait son folk de pop sur son premier album, Bohèmes (2014), pour ensuite adopter un son plus roots sur son second disque. Qui sait ce qu'elle réserve pour le troisième?