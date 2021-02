Biographie

Le Suédois Andreas Johnson (né en 1970) est connu internationalement à travers sa chanson de 1999, « Glorious », extraite de l'album Liebling. Il s'agit de l'unique excursion internationale de cet admirateur de David Bowie et U2 au son pop rock bien léché. Même dans son pays, Andreas Johnson peine à fréquenter le sommet des charts et ne revient au premier plan qu'avec l'album Mr. Johnson, Your Room Is on Fire (2005). Sorti en 2012, Village Idiot ne parvient pas à s'imposer dans le top dix local. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015