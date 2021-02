Biographie

Compositeur et chanteur-improvisateur, Andreas Schaerer est né à Visp, dans le canton du Valais en Suisse le 17 décembre 1976 et joue de la guitare dans un groupe punk, Hektor Lebt, avant d'étudier le chant. Élève à l'école supérieure de musique de Berne, il apprend l'art vocal et l'improvisation, ainsi que la composition, avec différents professeurs. Avec son groupe Hildegard Lernt Fliegen, un sextette de jazz, Andreas Schaerer parcourt les scènes européennes, la Chine et la Russie, où est enregistré l'album Live in Moscow (2012), entre les enregistrements en studio Shibboleth (2010) et Rarest Reechoes (2013) avec le bassiste Bänz Oester, pour le label Unit Records. En 2009, il collabore avec Bobby McFerrin pour l'opéra improvisé Bobble, présenté à Bâle et à Moscou. Entre autres multiples participations à des séances en studio pour Soweto Kinch, Christy Dorans, Colin Vallon, Elina Duni ou Joe Haider, et ses propres albums indépendants Arcanum (2014) avec le percussionniste Lucas Niggli et Perpetual Delirium (2015), l'artiste est invité par Michael Wollny au Rheingau Musik Festival et prête sa voix à l'album Out of Land (2017), des Français Émile Parisien et Vincent Peirani. Signé par le label allemand ACT, Andreas Schaerer enregistre les albums The Big Wig (2017) avec son groupe Hildegard Lernt Fliegen et l'Orchestre du festival de Lucerne, A Novel of Anomaly (2018) et The Waves Are Rising, Dear! (2020). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020