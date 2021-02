Biographie

Né à Moscou le 21 septembre 1955 d'une mère pianiste et d'un père artiste, Andrei Gravilov étudie à partir de 1961 au Conservatoire central d'URSS après des premières leçons prises en famille. En 1974, il remporte le Concours international Tchaïkovski et effectue ses débuts professionnels la même année au festival de Salzbourg, suite à la défection de Sviatoslav Richter. En 1979, quand le chef de renommée mondiale Herbert von Karajan le choisit pour enregistrer les quatre Concertos pour piano de Rachmaninov, Gravilov n'obtient pas le visa de sortie des autorités, après sa critique du régime soviétique. Il est alors arrêté et placé en détention pendant cinq ans, jusqu'à la libération ordonnée par Mikhail Gorbatchev en 1984 et la délivrance d'un visa de sortie. Cette libération permet au pianiste d'envisager une carrière internationale, en concert et sur disque. Dès lors, Andrei Gravilov est invité à se produire au Carnegie Hall de New York (1985), Los Angeles, Philadelphie, Londres, Vienne, Paris, Berlin et Tokyo, auprès de chefs d'orchestre réputés comme Claudio Abbado, Bernard Haitink, Simon Rattle ou Neville Marriner. Au faîte de sa carrière, il enregistre des oeuvres de Prokofiev, Bach, Schumann et Chopin (dont les Études Opp. 10 & 25, 1988). Sa carrière discographique se poursuit avec Deutsche Grammophon et son enregistrement des Variations Goldberg de Bach en 1992 et d'autres pièces de Bach, Prokofiev, Schubert et Grieg. Gravilov est également salué par son interprétation des Suites françaises de Bach. Atteint de dépression chronique, il réduit ses apparitions en public. Il revient au concert en 2001 au Conservatoire de Moscou, interprétant quatre concertos en une soirée. En 2008, il s'installe aux États-Unis et entame une tournée mondiale. Son autobiographie parue en 2013 est traduite dans plusieurs langues (sauf en français). Elle inclut un nouvel enregistrement des Nocturnes de Chopin. Ses concerts suivants le voient également diriger l'orchestre depuis le piano.