Biographie

Le jeune moscovite qualifié « d’ovni » et de « musicien hors norme doublé d’un grand intellectuel » par Télérama accumule les prix les plus prestigieux. Le pianiste sort du Conservatoire de Moscou à seulement 19 ans avec la mention du Meilleur musicien de la décennie et poursuit ses études au London Royal College of Music tout en obtenant un diplôme d'avocat de l'Université Européenne de droit de Moscou avec les félicitations du jury. Il publie ainsi plusieurs ouvrages juridiques tandis qu’il reçoit le prix du concours international Scriabine en 2004, ainsi que celui de Rachmaninov de Los Angeles en 2005 pour lequel il reçoit également le Prix du public. Dès lors, l’artiste fait ses débuts sur les scènes internationales. En 2006, il se produit au Festival de la Roque d’Anthéron, puis aux Folles Journées de Nantes, à Rio de Janeiro ou encore à Tokyo. Londres le reçoit pour la première fois en 2007 pour exécuter le Deuxième Concerto de Rachmaninov sous la baguette de Vladimir Ashkenazy. Le pianiste se produit également en musique de chambre aux côtés de Henri Demarquette, Dmitri Makhtin, Boris Berezovsky, Alexandre Kniazev ou encore Vadim Repin avec qui il effectue une tournée triomphale en 2012. Le pianiste enregistre un disque consacré à Scriabine en 2008 qui sera nommé Diapason d’Or, Diapason de la Découverte du Monde de la Musique et recevra un Choc de Classic. Sa présence à l’Auditorium du Louvre puis au Théâtre des Champs Elysées avec l’Orchestre National de France marquera les esprits et restera gravé comme un moment phare de la saison parisienne ! Son disque consacré aux Préludes op.34 et aux deux Concertos pour piano avec l’Orchestre Symphonique de Lahti/Okko Kamu est acclamé par la presse et reçoit de nouveau un Diapason d’Or. © TDB/QOBUZ