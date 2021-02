Biographie

Andy Grammer défend une pop rock teintée de soul avec son premier album éponyme sorti en juin 2011. Il est le fils du singer-songwriter Red Grammer et débute sa carrière dans les clubs de Los Angeles (Californie) comme le Viper Room et le Roxy Theatre. Son titre « Keep Your Head Up » devient un tube mineur fin 2010, suffisant cependant pour lui permettre de se produire avec des artistes confirmées comme Natasha Bedingfield ou Kate Voegele. Son album Andy Grammer se classe en tête du classement des nouveaux talents du Billboard.