Biographie

Originaire de la province de Saskatchewan, l'auteur, compositeur et interprète canadien Andy Shauf (né à Estevan le 26 mai 1987) fait l'apprentissage de la musique avec ses parents, qui tiennent un magasin de produits électroniques et musicaux. Après avoir joué de la batterie dans un groupe pop punk chrétien nommé Captain à l'adolescence, il réalise ses premières maquettes auto-produites en 2006 et signe avec le label Hopeless Records pour la sortie de l'album Darker Days (2009). Multi-instrumentiste influencé par le folk et la pop baroque, il prend son temps pour peaufiner dans son studio personnel l'enregistrement de l'album Bearer of Bad News (2012), qu'il présente dans une première tournée américaine et européenne après des critiques favorables. L'album ressort trois ans plus tard sous une nouvelle étiquette. Sous contrat international avec le label indépendant ANTI-, Andy Shauf obtient un hit isolé avec le titre « Jenny Come Home », pendant la préparation l'album The Party (2016), dont les riches arrangements encadrent l'histoire d'un célibataire dans une soirée. L'album nommé au Polaris Prize est suivi d'un enregistrement avec trois partenaires sous le nom de Foxwarren, nommé aux Juno Awards au Canada. Dans le nouveau studio qu'il a fait construire, le musicien canadien s'attelle à l'élaboration de l'album The Neon Skyline (2020), nouveau volet thématique autour d'une soirée de rupture amoureuse dans un bar.