Biographie

Crooner star des années 60 et 70, le chanteur à la voix suave fut notamment l’interprète du tube Moon River, le présentateur de son propre show télévisé qui fit exploser l’audimat entre 1962 et 1971 et le propriétaire de 18 disques d'or et trois de platine ! Il restera comme l’une des voix majeures de l’easy listening de cette période, expert en roucoulades délicieusement kitsch. Sans Andy Williams, point d’Austin Powers… Né le 3 décembre 1927 à Wall Lake dans l’Iowa, ce fils d'ouvrier des chemins de fer était l’hôte régulier des Grammy Awards et autres Golden Globes. Il présentait également des émissions spéciales de Noël, tradition de fin d'année dans les foyers américains. Sa vie musicale démarre à la fin des années 30 lorsqu’il fonde un quartet avec ses frères, les biens nommés Williams Brothers. La formation est repérée par Bing Crosby qui les invite à se produire en première partie de ses concerts. Sa carrière solo prend son envol au début des années 50 et sa voix se fait entendre sur les plateaux télévisés. A partir du milieu de cette décennie, il enquille les tubes : Canadian Sunset en 1956, Butterfly en 1957, puis The Hawaiian Wedding Song, Are You Sincere, The Village of St. Bernadette, Lonely Street et I Like Your Kind Of Love. Williams quitte alors New-York pour Los Angeles et entre chez Columbia en 1961. Durant ces années 60, il devient l'un des chanteurs les plus populaires des Etats-Unis, engrangeant les disques d'or à un niveau proche de celui de Frank Sinatra, Johnny Mathis et Elvis Presley. C’est la période de Moon River, Days Of Wine And Roses, The Andy Williams Christmas Album, Dear Heart, The Shadow Of Your Smile, Love, Andy, Get Together With Andy Williams et Love Story. En Angleterre, il est aussi l’une des plus grosses stars de cette époque. Andy Williams collabora indirectement avec Henry Mancini mais ils n'enregistrèrent jamais ensemble. En 1962, on demanda au crooner de chanter la chanson Moon River de Mancini et Johnny Mercer à la cérémonie des Oscars (où Mancini remporta la statuette dans la catégorie Meilleure chanson originale), thème principal du film Diamants sur canapé. Le tube devint rapidement la chanson fétiche de Williams... En 1968, il montera son propre label, Barnaby Records, qui publiera notamment des enregistrements des Everly Brothers, de Jimmy Buffett et de Ray Stevens... Côté vie privée, Andy Williams épousa, en 1961, la Française Claudine Longet, attachante chanteuse pop dont la participation au cultissime film de Blake Edwards La Party reste un délicieux fait d’arme. Ils divorceront en 1975… Williams tire sa révérence le 25 septembre 2012, chez lui à Branson dans le Missouri, emporté par un cancer de la vessie. Il était âgé de 84 ans. © MZ/Qobuz