Biographie

Ane Brun est une chanteuse/auteur/compositrice norvégienne dont la particularité est de mélanger folk acoustique avec une panoplie sans limites d’expérimentations sonores. Avec sa voix mélodieuse, ses arrangements théâtraux et sa musique délicate et maline, l’artiste a su imposer son art aussi bien dans son pays natal que dans le reste du monde. Ane Brun naît en 1976 à Molde, en Norvège, d’un père avocat et d’une mère chanteuse et pianiste de jazz. Difficile de ne pas s’intéresser à la musique lorsque l’on grandit dans une telle famille où les mélodies sont au cœur du foyer. A partir de 1995, elle quitte Molde et commence à vivre dans des lieux variés tels que Barcelone, Oslo et Bergen. C’est dans cette dernière ville qu’elle commence à composer ses propres chansons tout en étudiant à l’université. Après quelques petits concerts et enregistrements elle décide de déménager à Stockholm en 2001 et de prendre sa carrière musicale plus au sérieux. Son premier album, Spending Time With Morgan arrive en 2003 sur son propre label DetErMine et permet à la chanteuse de se faire un nom en Europe, remportant par la même occasion un Swedish Independant Music Award. Elle enchaine avec l’EP My Lover Will Go, sorti l’année suivante, puis avec un deuxième opus intitulé A Temporary Dive. Ce dernier disque la voit collaborer avec des artistes tels que Ron Sexsmith, Teitur et Syd Matters et lui attire de plus en plus de comparaisons avec le son de Feist ou même de Nick Drake. Grâce à cet album, Brun devient une véritable star en Norvège et enchaine rapidement avec Duets qui la voit collaborer avec une dizaine de songwriters différents. L’album live étant un fabuleux moyen de démontrer toutes ses capacités, Ane Brun publie Live in Scandinavia en 2006, avant de se mettre au travail pour un prochain album. Celui-ci arrive en 2008 et s’intitule Changing of the Seasons, caractérisé par un certain message écologique que la chanteuse s’efforce de faire passer. Sa popularité internationale se confirme en 2011 lorsqu’elle est invitée à participer à l’album New Blood du chanteur Peter Gabriel. It All Starts with One, produit par Tobias Fröberg, est commercialisé la même année. En 2015, elle revient avec When I’m Free, tissant une toile jazz/soul dans laquelle l’auditeur prend plaisir à s’empêtrer. L’album est inspiré par des artistes tels que Lauryn Hill, DJ Shadow et Charles Mingus…des noms auxquels Brun fait honneur à l’aide de sa voix toujours aussi pure que le cristal et gorgée d’une sensualité sans pareil. © LG/Qobuz