Biographie

Ange est l'un des groupes phares du rock français des années 1970. Influencé notamment par Genesis et King Crimson, il développe un rock progressif - genre dont il est, en France, l'un des précurseurs - à l'aspect théâtral affirmé. Près de quarante ans après sa formation, le groupe continue de tourner inlassablement, remplissant régulièrement des salles prestigieuses (Zénith, Olympia), attestant une popularité solide et durable, en marge du cirque médiatique. En 2010, les Belfortins sont toujours présents avec l'album Le Bois Travaille, Même le Dimanche. Quatre ans plus tard, ils réarrangent et enrichissent l'un de leurs albums conceptuels classiques dans Émile Jacotey : Résurrection. © ©Copyright Music Story 2015