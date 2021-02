Biographie

Angel Olsen est une auteure/compositrice/interprète originaire de St Louis aux Etats-Unis s’étant fait connaitre pour son travail avec Cairo Gang avant de se lancer, à travers ses compositions indie folk, dans une carrière solo. Avec sa forte personnalité, elle parvient à offrir une musique proche de celle de PJ Harvey et d’Hope Sandoval tout en se créant sa propre place dans le paysage folk indépendant. Olsen commence par jouer durant son adolescence dans les cafés locaux de la ville de St Louis, Missouri. Au fil de ses prestations elle se lie d’amitié avec de nombreux artistes. Elle commence notamment à collaborer avec le musicien californien Emmett Kelly et devient membre de son groupe : les Cairo Gang. Elle chante sur l’album de Bonnie "Prince" Billy intitulé The Wonder Show of the World (2010) ainsi que sur l’opus suivant : Wolfroy Goes to Town (2011).Entre temps, Olsen compose ses propres chansons et publie en 2011 Strange Cacti sur le label Bathetic Records puis Half Way Home l’année suivante. En 2013, la chanteuse décide de s’accompagner du bassiste Stewart Bronaugh et du batteur Josh Jaeger afin d’ajouter une certaine énergie et de donner un nouvel élan à sa musique. Le trio présente le premier fruit de son travail en 2014 avec Burn Your Fire for No Witness publié sur le label Jagjaguwar.© LG/Qobuz