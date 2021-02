Biographie

Chantre de la poésie et des légendes grecques, Angélique Ionatos a réuni une oevure unique, en dehors des modes. Née en 1954 à Athènes, elle quitte sa Grèce natale et trouve son hâvre de paix en France où elle fait carrière. Son premier album Résurrection, paru en 1972, est couronné du Grand Prix de l'Académie Charles-Cros. Elle traduit les oeuvres du Prix Nobel de la littérature Odysseus Elytis, les poèmes de Sappho de Mytilène et des textes tirés du journal de la peintre mexicaine Frida Kahlo, qu'elle met en musique, et crée des spectacles pour chacun de ses disques. En 1995, son compatriote le compositeur Mikis Theodorakis lui confie l'interprétation d'une oeuvre inédite, Mia Thalassa. En 2005, elle chante en espagnol Eros y Muerte sur des poèmes de Pablo Neruda et enregistre avec Katerina Fotinaki l'album Comme Un Jardin la Nuit, publié en 2007. D'autres créations originales suivent jusqu'à la parution en 2015 de Reste la Lumière. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015