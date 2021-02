Biographie

Véritable représentante de la musique africaine à travers le monde, Angélique Kidjo a su bâtir une carrière sans fausse note, faisant à chaque nouveau projet l’unanimité. Chanteuse engagée, elle lutte au travers de sa musique et de ses actions pour l’émancipation des femmes africaines, et pour l’accès aux soins pour tous sur le continent. Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, elle use de sa notoriété pour servir les causes qui lui tiennent à cœur. Né au Bénin en 1960, elle commence une carrière 19 ans plus tard alors qu’elle enregistre un titre pour une radio nationale. Suivra un premier album, qui fera sa notoriété dans une bonne partie de l’Afrique. Elle s’installe ensuite à Paris, où elle chante au sein de diverses formations. En compagnie de Jean Hébrail, son compagnon, elle sort,Parakou qui lui permet de se faire connaitre en Europe et de faire des concerts sous son propre nom. Sa carrière devient internationale et l'amène à enregistrer un second album en compagnie de Manu Dibango et de Brandford Marsalis. Faisant preuve d’une curiosité et d’une ouverture musicale sans pareil, elle mêle allègrement musique africaine, jazz, funk et tout ce qui la fait vibrer, avec pour seule constante la qualité. Après plusieurs albums, elle s’installe aux Etats-Unis. Là, elle chante au concert du Prix Nobel de la Paix, sort plusieurs albums, et partage la scène avec des pointures telles que Buddy Guy, Annie Lenox ou Stevie Wonder. Sa carrière internationale et son engagement sont couronnés par un Grammay Awards en 2007. En 2014 parait Eve, un album qu’elle dédie aux femmes africaines et à leur émancipation. Sa notoriété est telle que plusieurs magazines la placent dans la liste des femmes les plus influentes d’Afrique et du monde. © NG/QOBUZ