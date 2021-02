Biographie

Princesse de la pop indonésienne désireuse de conquérir le marché occidental en s'installant en Europe, Anggun est née à Jakarta où elle a été élevée au son de la musique de Java aussi bien qu'à celui d'Elvis Presley. Elle se produit dès l'âge de 7 ans, enregistre son premier disque à peine deux ans plus tard et devient l'artiste la plus populaire de son pays au début des années 90 avant même d'avoir 17 ans.Souhaitant davantage de succès, elle s'installe à Londres puis à Paris dans l'espoir de conquérir le marché européen. Avec l'aide du producteur Erick Benzi (Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday), elle enregistre Snow on the Sahara en 1998 pour le label Epic Records. © John Bush /TiVo