Biographie

Au sommet de sa carrière artistique, Angie Stone était considérée comme la diva qui a fait émerger le mouvement du nu soul. Née en 1961 en Caroline du Sud, la chanteuse active sa carrière musicale dès la fin des années 70. Avec Gwendolyn Chisolm et Cheryl Cook, ses deux collaboratrices féminines de l’époque, Angie fonde le groupe The Sequence alors qu’elle ne connait que la scène de l’église. Avec lui, elles sortiront trois albums entre 1980 et 1983. Certains titres deviennent populaires et la voix d’Angie commence à séduire largement. Une fois cette expérience terminée, elle se lance avec les Mantronix, un ensemble précurseur qui mélange les rythmes funk aux mélodies électro. Toujours en quête de nouveauté, Angie Stone forme Devox avec le cousin et Lenny Kravitz et Charlie Mole. Forte d’une notoriété grandissante au sein de la communauté musicale, la chanteuse se transforme en productrice et collabore avec D’Angelo. Elle lui donne alors des textes qu’elle a écrits, mais elle lui confie aussi et surtout sa main. Décidée, Angie Stone choisit de se lancer en solo. D’abord, avec Black Diamond en 1999. La diva n’a pas peur de faire le pont entre le hip hop, la soul et la pop. Elle invite notamment Lenny Kravitz, son conjoint de l’époque D’Angelo ou encore A Tribe Called Quest. L’aîné de Stone n’a pas de mal à se faire une place et le titre No More Rain (In This Cloud) émane. Trois ans plus tard sort le chef d’œuvre sa discographie : Mahogany Soul. En plein dans l’air du temps, les productions sont construites à partir de samples de classiques soul (Al Green…) et on peut y écouter les futures coqueluches du public comme Alicia Keys. Ses nombreuses qualités lui ont valu un disque d’or. Jusqu’à 2015, la chanteuse au timbre soul dans un environnement r’n’b publie au total sept albums. Tous ont été marquants à leur manière et ont contribué à la réputation de l’Américaine. Elle est même approchée par le légendaire label Stax Records qui l’a fait signer pour son quatrième opus. Pour Dream, la chanteuse s’est entourée du producteur Walter W. Millsap III qui a notamment travaillé avec Mariah Carey et Jennifer Lopez. « C’est à la fois une perle, un bourreau de travail et un gourou créatif, précise ce dernier pour évoquer Angie Stone. L’affaire était pourtant loin d’être gagnée, la chanteuse ayant envisagé de… raccrocher ! « J’étais fatiguée des cadences infernales et répétitives de la vie d’artiste. Devoir prouver toujours et encore ce dont on est capable. J’avais l’impression que les gens ne m’appréciaient plus. Qu’on attendait juste que je tombe pour ne jamais me relever… C’est vraiment Walter Milsap III qui m’a sorti de cette situation. » Sans compter les unes de tabloïds que la chanteuse a faite pour ses violentes altercations avec sa fille, des scandales très médiatisés et à des années-lumière de toutes considérations musicales… Elle revient en 2016 avec Coverded In Soul. Contrairement à ce que certains pourraient croire, penser ou même affirmer, enregistrer un album exclusivement constitué de reprises est tout sauf un acte paresseux voire vain. Nouvelle preuve avec ce disque sur lequel l’Américaine se lance dans de somptueuses relectures. Très éclectique et toujours de bon goût, la sélection de la soul sister réunit des noms comme Stevie Wonder (I Believe (When I Fall In Love It Will Be Forever)), Carole King (It's Too Late), les Guess Who (These Eyes), Phil Collins (In The Air), les Temptations (Smiling Faces Sometimes), Bob Marley (Is This Love), Neil Diamond (Red, Red Wine), les Five Stairsteps (O-o-h Child) ou bien encore Hot Chocolate (Every 1’s A Winner). Stone s’amuse même à reprendre ses propres tubes : Wish I Didn't Miss You(2002), Baby (2007)et Brotha (2001). Si elle reste l’une des pionnières de la nu-soul, au même titre que ses compatriotes D’Angelo, Erikah Badu ou Maxwell, Angie Stone se concentre ici sur une approche assez classique de la soul music et du R&B. Tant dans la production que dans son chant, elle offre des versions sobres mais jamais dénuées d’intérêt… © AR/Qobuz