Biographie

Les Paulistes de Angra donnent depuis 1991 dans un metal baroque. Plus que symphonique, le metal de Angra intègre le côté foisonnant des éléments classiques pour les amalgamer à ses rythmiques appuyées. Faisant du Japon une terre d'élection dès Angels Cry en 1993, Angra séduit la France avec Fireworks en 1998. Devenu son album de référence, Temple of Shadows sort en 2004. Aurora Consurgens en 2006 est frappé de plein fouet par la crise de l'industrie discographique. Toujours imaginatif, Angra base le thème de Aqua en 2010 sur La Tempête de William Shakespeare. Son chanteur et fondateur emblématique de 1991 à 2001, Andre Matos, meurt le 8 juin 2019.