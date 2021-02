Biographie

Si Jack et Meg White ont longtemps entretenu l’ambiguité autour de leur relation, Angus et Julia Stone n’ont jamais rien caché : ils sont frère et sœur. Venu d’Australie, le duo partage, outre les liens du sang, un amour sans borne pour la guitare acoustique et pour les mélodies folk. Des gouts et une complicité commune qui fera de leur duo une alliance musicale parfaite. A peine quelques mois après le début de leur collaboration dans un cadre plus professionnel, Angus et Julia se font signer sur un label filial d’EMI. A partir de là, les choses s’enchaineront vite pour le frère et la sœur. Deux EP bien accueillis par le public australien puis un premier album, A Book Like This, qui les projette sur les scènes internationales. Leur folk intimiste et mélodique a trouvé son public. Néanmoins, le succès de ce duo fraternel n’élude en rien leurs ambitions solitaires. Angus dégainera le premier en 2009 avec l’album Lady of the Sunshine : Smoking Gun, avant de retrouver sa sœur pour la confection d’un second opus. Down the Way sort en 2010, et montre une évolution par rapport à leur premier effort. Les instrumentations sont plus riches, et les orchestrations apportent en profondeur et en émotion. Porté par l’immense succès du single Big Jet Plane, le disque fait une nouvelle fois un carton. Voguant entre leurs carrières respectives et communes, Angus et Julia Stone semblent promis à une belle carrière musicale. © NG /QOBUZ