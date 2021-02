Biographie

Originaire de Sydney, l'auteur-compositeur-interprète australien Angus Stone se fait connaître en premier lieu au sein du duo folk Angus & Julia Stone qu'il forme avec sa sœur. Armé de styles de chant bien distincts, Julia (l'eau et l'air) et Angus (la terre et le feu) livrent un premier album en 2007, A Book Like This, chaleureusement accueilli par la critique. Suite à la parution de son successeur, Down the Way, chacun s'attelle à des projets en solo, Julia livrant Memory Machine (2010) et By the Horns (2012), et Angus proposant d'abord un Smoking Gun sous le pseudonyme de Lady of the Sunshine avant la sortie d'un premier album sous son nom, Broken Lights, paru en 2012. © James Christopher Monger /TiVo