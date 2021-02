Biographie

Animal Collective se forme dans le Maryland autour des amis de longue date et collaborateurs musiciens Avey Tare, Panda Bear, Deakin et Geologist. Avec un penchant pour le grand écart entre les genres et les expérimentations de studio, le groupe se voit comparé à des formations comme les Residents ou les Flaming Lips en passant par The Incredible String Band ou The Holy Modal Rounders. L'album Merriweather Post Pavilion (son huitième) en 2009 est son effort le plus accessible, atteignant le Top 20 américain et la 26ème place des charts anglais, faisant d'Animal Collective un favori de la blogosphère tout en lui attribuant une crédibilité commerciale. Panda Bear et Avey Tare, notamment, mènent quant à eux une carrière en parallèle. © James Christopher Monger /TiVo