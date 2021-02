Biographie

Elle chante dans divers groupes depuis le début des années 70 lorsqu'elle se joint au groupe Chapter 8 qui remporte un petit succès avec « I Just Wanna Be Your Girl » en 1979. Mais c'est en solo qu'elle se révèle. Après le remarqué Strongness en 1983, Rapture, sorti quatre ans plus tard, est salué par la critique. Compositions (1990) confirme le goût d'Anita Baker pour un funk au tempo lent et aux orchestrations dépouillées sur lesquelles elle pose une voix sucrée, douce et grave à la fois. Elle est considérée comme une des plus belles voix soul des années 90. © ©Copyright Music Story Music Story 2015