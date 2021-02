Biographie

Native de Tbilissi (Géorgie), le 28 juin 1984, Anita Rachvelishvili étudie le piano au conservatoire de la ville puis opte pour le chant lyrique. En 2006, la mezzo-soprano intègre la troupe de l'Opéra de Tbilissi et fait ses débuts dans Rigoletto de Verdi. Elle part ensuite étudier à l'école de la Scala de Milan où, en 2009, le maestro Daniel Barenboim lui offre le rôle-titre de Carmen (Bizet), au côté de Jonas Kaufmann. La retransmission mondiale de la production offre à Anita Rachvelishvili une grande visibilité qui la conduit à poursuivre cette performance au Royal Opera de Londres et au Metropolitan Opera de New York. Elle diversifie ensuite son répertoire par des rôles dans les opéras Orphée et Eurydice de Gluck, Samson et Dalila de Saint-Saëns, Don Quichotte de Massenet et Le Prince Igor de Borodine. Par ailleurs, dans un autre registre, Anita Rachvelishvili est invitée sur un album du groupe de rock progressif italien Profusion. En 2016, elle interprète le rôle d'Amneris dans Aïda (Verdi) à l'Opéra de Paris et enregistre son premier récital, Anita, paru chez Sony Classical le 2 mars 2018. Celui-ci, dirigé par Giacomo Sagripanti à la tête de l'Orchestre symphonique de la RAI, comprend notamment des airs célèbres de Werther (Massenet), Don Carlo et Le Trouvère (Verdi), Carmen (Bizet) ou Samson et Dalila (Saint-Saëns). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019