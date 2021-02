Biographie

Née le 23 juillet 1972 en Allemagne, la chanteuse soprano Anja Harteros est remarquée à l'adolescence par un professeur de musique pour ses qualités vocales. Elle donne son premier concert en 1990 et commence une carrière professionnelle à l'Opéra de Cologne qui l'entraîne peu à peu sur les plus grandes scènes du monde. Première allemande à remporter le concours de chant de Cardiff, au Pays de Galles, en 1999, Anja Harteros se distingue dans de grandes productions incluant La Bohème, Carmen, Falstaff, La Traviata ou des opéras de Mozart (Les Noces de Figaro, Cosi fan tutte) et de Wagner. En 2015, elle enregistre Aïda face à Jonas Kaufmann dans une version dirigée par Antonio Pappano. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015