Biographie

Née à Cassel (Hesse) en 1961, la violoncelliste allemande Anja Lechner suit une formation classique. Elle prend des leçons auprès de Heinrich Schiff et, grâce à une bourse, poursuit ses études à l'Université de l'Indiana à Bloomington (États-Unis), avec Janos Starker. En 1990, elle remporte le Prix Förder de la Ville de Munich. Deux ans plus tard, elle intègre le Rosamunde Quartett avec lequel elle explore le répertoire classique et contemporain jusqu'à sa dissolution en 2009, notamment des oeuvres du compositeur ukrainien Valentin Silvestrov, publiées par le label ECM New Series. Son premier enregistrement avec le pianiste Peter Ludwig, Tango Mortale (1986), est suivi de Magnetique Tango et Tango à Trois avec Andreas Reiner (1995), puis de Tango Gift (1997). Par la suite, Anja Lechner s'associe au joueur de bandonéon Dino Saluzzi sur les albums Ojos Negros (2007) et Navidad de Los Andes (2011). Musicienne de style transversal, Anja Lechner passe de la musique classique ou contemporaine au jazz, et inversement. En 2002, elle est nommée aux Grammy Awards avec le Rosamund Quartett pour l'album Leggiero, Pesante consacré à des compositions de Silvestrov. Avec le pianiste grec Vassilis Tsabropoulos, elle enregistre certaines de ses oeuvres dans les albums Chants, Hymns and Dances (2004) et Melos (2008). La violoncelliste collabore aussi à plusieurs reprises avec le pianiste de jazz François Couturier sur des oeuvres classiques de Pergolèse (Il Pergolese, 2013), Komitas, Gurdjieff, Mompou et Couturier (Moderato Cantabile, 2014), ainsi que deux albums en quartette sur les musiques de films du réalisateur russe Andrei Tarkovski : Nostalghia: Song for Tarkovsky (2006) et Tarkovsky Quartet (2011). Elle poursuit son travail sur les oeuvres de Silvestrov (Hieroglyphen der Nacht, 2017) et enregistre des oeuvres de Schubert avec le guitariste argentin Pablo Marquez (Der Nacht, 2018). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019