Biographie

Venue du gospel, Ann Nesby est une compositrice et interprète américaine. Inspirée par ses idoles de la soul (Aretha Franklin, Al Green et Gladys Knight), elle a suivi la voie plus pop et festive de Patti LaBelle, dont elle a été la choriste dans les années 1980. Nominée cinq fois aux Grammy Awards, en fait, depuis sa révélation au sein de la chorale gospel de Minneapolis, The Sounds of Blackness, son public n’a cessé de s’élargir. Après ses débuts en solo en 1996 (I'm Here for You), une plus jeune génération l’a découverte au fil d’apparitions télévisées (American Idol), dans des spectacles ou comédies musicales populaires, ou encore aux côtés de stars R&B comme Beyoncé. Ann Nesby, alias Lula Lee, s’épanouit aujourd’hui à la frontière de la soul et des musiques issues du hip-hop, comme l’a prouvé l’album This Is Love, en 2007 ainsi qu’une nouvelle production en 2009. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015