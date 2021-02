Biographie

Connue pour le classique « I Can't Stand the Rain », la chanteuse de soul Ann Peebles compte parmi les grands représentants de la soul de Memphis créée par son producteur Willie Mitchell au sein du label Hi Records, auquel elle est restée fidèle la majeure partie de sa carrière. Née à Saint-Louis (Missouri) le 27 avril 1947, la fille d'un pasteur et d'une chanteuse fait ses débuts dans la chorale de l'église et dans le groupe familial The Peebles Choir, fondé par son grand-père. Formée à l'école des clubs du sud des États-Unis, elle entre chez Hi Records par l'intermédiaire du trompettiste Gene Miller et enregistre sous la houlette de Willie Mitchell son premier album This Is Ann Peebles (1969), duquel est extrait le hit « Part Time Love ». L'album suivant, Straight from the Heart (1972), lui apporte d'autres succès mineurs avant la sortie de I Can't Stand the Rain (1973), son enregistrement de référence comprenant le morceau-titre (classé n° 6 des charts R&B et n° 38 des charts pop). Repris cinq ans plus tard par le groupe de disco Eruption, il devient un classique. Si par la suite, elle continue d'alimenter les classements de ventes R&B avec les albums Tellin' It (1975) et If This Is Heaven (1977), The Handwriting Is on the Wall (1979) est le dernier pour le label Hi Records. Mariée en 1974 au chanteur Don Bryant, avec qui elle enregistrait en duo à ses débuts, Ann Peebles se retire de la scène musicale pendant une décennie, avant de retrouver Willie Mitchell pour l'album Call Me (1989), paru sous le nouveau label de ce dernier, Waylo. Après deux derniers albums pour le label Bullseye Records, Full Time Love (1992) et Fill This World with Love (1995), avec les participations de Mavis Staples et Shirley Brown, la chanteuse raccroche définitivement, sinon pour effectuer de rares apparitions. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020