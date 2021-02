Biographie

Cette jeune Anglaise pleine de talent a fait ses débuts entre 2006 et 2008, au sein du groupe Cheap Hotel dont elle fut la chanteuse et guitariste. Mais c’est en solo qu’Anna Calvi connaît le succès, à l’échelle de la Grande-Bretagne en 2010, puis peu à peu dans le reste de l’Europe où elle promène son rock aux effluves vintage, inspiré par Jimi Hendrix, Roy Orbison et Patti Smith autant que par Nina Simone et la musique d’Ennio Morricone. De très nombreux concerts, notamment sur le sol français, lui assurent un public d’abord peu étendu mais immédiatement conquis et fidèle. Un premier opus éponyme permet une entrée émerveillée dans l’univers un brin onirique d’Anna Calvi. Porté par une voix rappelant celle de Siouxsie, le disque impose cette personnalité forte et virtuose qui récidive, en 2013, avec One Breath, qui élargit la palette émotionnelle. Toujours dotée d’un organe mystérieux, armée d’une guitare aux sonorités 50’s de Duane Eddy, lovée dans une production digne d’une improbable B.O. à la Morricone/Badalamenti, elle signe ce second disque magistral car s’inscrivant dans la continuité de son prédécesseur, tout en faisant légèrement évoluer son art. Une fois de plus, loin des modes et des sons propres à son temps, Anna Calvi appuie davantage ses courbes oniriques ou, en joli contrepied, ose des sonorités sales et puissantes (le génial et violent Love Of My Life où règne une distorsion inédite). Maîtrisant aussi bien l’écriture, l’interprétation, les arrangements et le chant, elle confirme surtout qu’elle est une artiste totale. © MZ/Qobuz