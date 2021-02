Biographie

Anna Moffo (1932 – 2006) fut l’une des plus considérables sopranos lyrique colorature de sa génération : une voix chaude, rayonnante, d’une incroyable agilité et d’une étendue rare qui lui permit de s’aventurer dans bien des rôles tendant vers le registre de mezzo. Sa grande beauté lui valut le surnom de « La Bellissima ». Bien que née aux États-Unis, c’est en Italie qu’elle décrocha ses premiers rôles, dans des productions télévisées de la RAI en 1956, ce après quoi les engagements tombèrent les uns après les autres : au Lyric Opera de Chicago, à Salzbourg, à la Scala de Milan et à l’Opéra de Vienne l’année suivante, puis au Metropolitan Opera de New York peu après, une ascension fulgurante qui la mena rapidement à se produire avec les plus grands noms de son temps – Karajan, Callas, Giulini, Schwarzkopf, Björling, Leinsdorf, Ferrara, Solti, Serafin, Santi, Stokowski, Fischer-Dieskau... Ses rôles-fétiche furent les grandes héroïnes italiennes telles que Lucia, Lucia, Gilda, Adina, Mimi, Liu, Nedda, mais aussi Pamina ou Suzanne de Mozart, ainsi que de nombreux rôles français comme Marguerite, Juliette, Manon, Mélisande, Carmen ou la Périchole. Son impressionnante étendue vocale lui permit d’aborder les trois héroïnes des Contes d'Hoffmann, que l’on confie souvent à trois chanteuses différentes. Comme si cela ne lui suffisait pas, elle trempa dans le cinéma qui lui offrit quelques premiers rôles non-chantés où elle n’hésita pas à apparaître avec très, très peu de vêtements… Son invraisemblable calendrier, ainsi sans doute que ses incessantes navigations à travers les genres et les charges vocales, la conduisit hélas assez rapidement à ce qu’il est convenu d’appeler de nos jours le burnout ; en 1968, à peine douze ans après ses débuts éblouissants, douze ans d’une carrière interstellaire, Anna Moffo connut de très sérieux problèmes vocaux qui l’écartèrent rapidement des scènes mondiales et des studios d’enregistrements. Si elle continua à se produire de manière très sporadique jusque dans les années 80, elle préféra rester dans l’ombre – et s’éteignit en 2006, après quelque trente années dans de silence. De souvenirs d’une carrière extraordinaire dont il nous reste, fort heureusement, de très nombreux témoignages discographiques, télévisuels et cinématographiques. © 2016 SM/Qobuz