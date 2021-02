Biographie

De son vrai nom Annika Klose, Anna Naklab est une jeune chanteuse d'origine allemande née en 1993. En 2013, elle séduit un large public grâce à une reprise de la chanson « Wicked Games » de Chris Isaak, une interprétation réalisée avec le musicien Parra for Cuva (Nicolas Demuth), classée n° 5 au Royaume-Uni. En 2015, Anna Naklab reprend le titre « Supergirl » du groupe The Reamonn, et en fait un succès classé dans les meilleures ventes de singles en France. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019