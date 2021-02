Biographie

Chanteuse suédoise de pop rock, Anna Ternheim voit le jour à Stockholm le 31 mai 1978. Très tôt, elle découvre la musique à travers les œuvres de Bob Dylan, David Bowie, Leonard Cohen ou encore Neil Young, et se met à composer. Elle n’a que 17 ans lorsqu’elle se produit sur scène aux États-Unis à l’occasion d’un séjour linguistique à Atlanta. Par la suite, elle poursuit ses études à Lausanne en Suisse et revient en Suède pour achever son cursus en architecture. Ce n’est qu’ensuite que la chanteuse scandinave décide de tenter complètement sa chance dans la voie musicale. Elle rencontre aussitôt le succès grâce à son premier album, intitulé Somebody Outside et paru en 2004. Il lui vaut le titre de « Révélation de l’année » en 2005, et elle enchaîne dès l’année suivante avec un nouvel opus, Separation Road, qui la consacre « Meilleure artiste pop féminine » de l’année. Elle décide de changer radicalement de vie en 2008 en déménageant aux États-Unis, à New York. Elle enregistre outre-Atlantique un nouvel album avec le concours du batteur de Sonic Youth Steve Shelley et du guitariste Matt Sweeney. Leaving on a Monday paraît en fin d’année et est produit par Björn Yttling du trio Peter Bjorn and John. Par la suite, elle se consacre à la scèhe, tant en Europe qu’aux États-Unis et ne publie pas de nouveau disque avant The Night Visitor, produit en 2011 par Dave Ferguson, et enregistré à Nashville avec des musiciens comme Matt Sweeney, Will Oldham et Jack Clement. Une attente de cinq ans s’impose encore avant la sortie en 2016 de For the Young, sur lequel figure notamment le tube « Show Me the Meaning of Being Lonely ». Un album en public, All the Way to Rio, voit le jour en 2017, avant que la chanteuse ne livre en 2019 un nouvel effort studio intitulé A Space for Lost Time. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020