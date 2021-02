Biographie

Née à San Diego en Californie le 15 mai 1970, la violoniste américaine d'origine japonaise Anne Akiko Meyers commence à étudier le violon à l'âge de quatre ans et poursuit des études spécialisées dans différentes universités, notamment à l'Université de l'Indiana avec Josef Gingold et à la Juilliard School de New York. Soliste prodige, elle se produit avec l'Orchestre philharmonique de Los Angeles et celui de New York, dirigé par Zubin Mehta, alors qu'elle est encore adolescente. Elle s'engage rapidement dans une carrière internationale et une série d'enregistrements après avoir signé avec le label RCA Red Seal à l'âge de 21 ans. Son premier album paru en 1989 se consacre aux concertos pour violon de Samuel Barber et Max Bruch. Lauréate de l'Avery Fisher Career Grant, la violoniste multiplie les interprétations d'oeuvres comme le Concerto pour violon de Mendelssohn et les récitals, régulièrement classés au sommet des ventes de disques classiques : Salut d'Amour (1994), Prokofiev (1997), Smile (2008), Seasons... Dreams (2009), Air: The Bach Album (2011), The Four Seasons: The Vivaldi Album (2014), Serenade: The Love Album (2015), Fantasia (2017) ou Mirror in Mirror (2018). Outre les répertoires baroque, classique et romantique, Anne Akiko Meyers aide à la découverte des compositeurs américains à travers les albums American Album (1996) et The American Masters (2014), dans lequel elle crée le Concerto pour violon de Mason Bates et la pièce Lullaby for Natalie de John Corigliano. Le compositeur japonais Someil Sato écrit à son attention la pièce Kiketsu, qu'elle crée en 2002, ainsi qu'une oeuvre du Finlandais Einojuhani Rautavaara en 2017. En 2002, elle participe à l'album Trumpet Concertos du trompettiste de jazz Wynton Marsalis. Son agenda de concerts, particulièrement rempli, réserve d'autres créations d'oeuvres contemporaines comme le Concerto pour violon d'Adam Schoenberg en 2018. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019