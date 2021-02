Biographie

Pianiste, chanteuse et conférencière native du Canada, Anne Bisson se fait connaître par la télévision avant de se consacrer pleinement à la musique et au développement personnel. Lauréate en 1984 du concours Étoiles du Maurier, elle interprète par la suite le personnage de Cristal dans la comédie musicale Starmania, présentée au festival d'été de Lanaudière. Après un premier album homonyme de chansons interprétées en français paru en 1993, Anne Bisson revient au disque dix-huit ans plus tard avec l'album Blue Mind (2009), dans lequel elle conjugue ses compositions à un jazz intimiste en trio avec Normand Guilbeaut (contrebasse) Paul Brochu (batterie). Deux ans plus tard, l'éclectique Portraits & Perfumes, publié par le label Camilio Records, se partage entre des chansons originales et des reprises de Pink Floyd, The Beatles, Carole King, Antônio Carlos Jobim ou Blood, Sweat & Tears, ainsi que des standards de jazz. Centré sur des compositions personnelles, l'album suivant Tales from the Treetops (2014) est suivi par une collaboration insolite avec le violoncelliste classique Vincent Bélanger, sur l'album en duo Conversations (2016). Après l'enregistrement en public Four Seasons in Jazz: Live at Bernie's (2017), la compositrice et pianiste dévoile en 2019 l'album Keys to My Heart, incluant ses versions du classique popularisé par Roberta Flack, « Killing Me Softly » et du « For Me, Formidable » de Charles Aznavour. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020