Biographie

Talent précoce, la chanteuse britannique Anne-Marie Nicholson (née dans l'Essex en 1991) n'a que 12 ans lorsqu'elle foule les planches en compagnie de Jessie J dans la comédie musicale Whistle Down the Wind, achevant de convaincre ses parents de la validité de ses aspirations musicales. Par ailleurs sacrée par trois fois championne du monde de karaté, la jeune femme met à profit ses capacités d'attention et sa discipline au profit de sa carrière, décrochant un contrat avec le management d'Elton John et livrant sa première démo, Summer Girl, en 2013. En 2015, c'est sur le label Major Tom qu'elle livre le maxi Karate, suivi par une série de singles annonciateurs d'un premier opus, Speak Your Mind, publié en 2018 et porté par l'immense succès du single "FRIENDS" avec Marshmello. © TiVo