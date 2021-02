Biographie

De Haendel à Kurt Weill, de l’opéra dramatique à la mélodie de salon, du Lied romantique à la chanson pop avec Elvis Costello, la mezzo-soprano suédoise Anne Sofie von Otter (* 1955) est à l’aise encore et toujours, jadis et naguère, sur toutes les scènes de la planète, que ce soit la Philharmonie de Berlin ou les salles les plus intimes. Outre ses nombreuses apparitions à l’opéra, en récital ou en oratorio, elle est également hyperactive dans le domaine discographique, un régal pour les mélomanes qobuzonautes ! Du haut de sa voix de velours, claire dans les aigus, sombre dans les graves – tous deux registres étant d’une unique beauté –, capable des plus invraisemblables pianissimos autant que des plus tonnants éclats, Anne Sofie von Otter a révolutionné une certaine vision un peu conservatrice de l’état de cantatrice classique, ne serait-ce qu’en n’hésitant pas à s’évader dans le domaine de la pop et de la variété, non pas comme le faisait certain célèbre ténor italien – qui agissait plutôt « pour la galerie » –mais en apportant réellement une vision vocale différente dans un autre monde. Voilà bien une artiste complète, et complètement inclassable, si ce n’est dans la cour des très, très grands. © SM/Qobuz